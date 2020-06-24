الديهي: اجتماع لـ"الأعلى للإعلام" عقب أداء اليمين الدستورية لتحديد رؤيتنا حول المشهد الإعلامي

كتب- مصراوي:

قال نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تشكيله الجديد، إنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن من اختاره لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها البلد هذه الفترة.

وأشار الديهي، في تصريحات صحفية عقب اختياره عضوا بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن أعضاء المجلس سيجتمعون عقب أداء اليمين الدستورية لتحديد رؤيتهم في ضبط المشهد الإعلامي.

وصدر قرار جمهوري بالتشكيل الجديد للمجلس برئاسة كرم جبر وعضوية كل من:

- المستشار محمد عبدالسميع إسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة.

- أمير نبيل جميل إبراهيم - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم - ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

- عزة السيد مصطفى عبدالنبي - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

- صالح عبدالسميع الصالحي – صحفي.

- نشأت محمد محمد الديهي – إعلامي.

- رانيا متولي هاشم - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

- منى محمد سعيد الحديدي - ممثلا للمجلس الأعلى للجامعات.​