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"الأعلى للإعلام": بلاغ للنائب العام ضد وقائع الاعتداء على مقر المجلس

07:42 م الإثنين 22 يونيو 2020
"الأعلى للإعلام": بلاغ للنائب العام ضد وقائع الاعتداء على مقر المجلس

الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد

(مصراوي):

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عزمه تقديم بلاغ للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، يتضمن وقائع الاعتداء ليلة أمس وصباح اليوم الاثنين، على مقر المجلس والاستيلاء على مستندات ووثائق وتعطيل العمل به، متهمًا أمن وزارة الدولة للإعلام ومدينة الإنتاج الإعلامي، باتركاب تلك الوقائع ومنها ترويع العاملين ومنعهم من أداء عملهم وإثارة الفوضى داخل المجلس، واقتحام غرفهم ومكاتبهم وقاعاته وتغيير "الكوالين" الخاصة بها.

وأكد المجلس في بيان له، أن بلاغه استند على المواد رقم 113 و119 و372 مكرر و375 من قانون العقوبات، مضيفًا أن البلاغ مدعم بالمستندات الوافية ومن بينها خطاب أرسله وكيل أول وزارة الإعلام صباح أمس من المجلس، يعترف فيه باستيلاء الوزارة على مستندات ووثائق المجلس.

وذكر المجلس الأعلى للإعلام، أن الاقتحام شمل القاعة الرئيسية بالمجلس، وغرفة الاجتماعات الخاصة به وقاعات التدريب ومركز المعلومات والمكتب الملاصق لمكتب رئيس المجلس.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حمادة الصاوي النائب العام مدينة الإنتاج الإعلامي

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