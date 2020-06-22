إطلاق أول ندوة ثقافية لخريجي الأزهر في غرب أفريقيا لنشر الفكر الوسطي

كتب- محمود مصطفى:

أجرّت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في مقرها الرئيسي بالقاهرة، من خلال صفحة "أزهر هوسا" التي دشنتها على "فيسبوك" عبر تقنية "فيديو كونفرانس" بلغة الهوسا، لمسلمي وخريجي الأزهر بغرب أفريقيا، ندوة علمية ثقافية بعنوان "الأزهريون الأفارقة في مواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة عن الإسلام".

حاضر بالندوة خريجو الأزهرمن دولة (نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد) الشيخ مصطفى أبوبكر محمد، عضو هيئة التدريس بجامعة ولاية يوبي، والشيخ إبراهيم موسى سليمان، مدرس الفقه الإسلامى والقانون بجامعة التضامن وجامعة الوفاق، والدكتور آدم محمد مصطفى، محاضر بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة ولاية يوب، والشيخ صالح أبوبكر قورا، مدرس بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، والشيخ مختار إبراهيم طاهر بوثي داعية إسلامي، مع مجموعة من مسلمي تلك الدول.

وتضمنت محاور الندوة كيفية مواجهة الأفكار المتطرفة، بتبنى أسس المنهج الأزهرى الذي يرسخ للوسطية والاعتدال، باعتباره منهج عاصم للدماء ويشيع الأمن فى المجتمعات، فضلًا عن سرد لأبرزالقضايا التي تواجه مسلمي إفريقيا لعرضها على علماء الأزهر الشريف، وبحث سبل حلها وتذليل الصعاب حيالها، ووضع خطة عمل لخريجي الأزهر بتلك الدول وفق البرامجِ والخُطط والأنشطة، المكثفة التي يتبناها الأزهر ومنظمة خريجي الأزهر بتلك الدول، التي من شأنها تدعم أبناء دول وشعوب القارّة الأفريقية.

وأوصى المحاضرون، خلال الندوة زيادة الدورات العلمية والدعوية لخريجي الأزهر وتزويدهم بالفتاوى الصحيحة في النوازل والمستجدات التي توضحها الهيئات العلمية التابعة للأزهر الشريف، وخاصة فيما يتعلق بقضايا السلام والتعايش السلمي والتعددية، وما يتعلق بتفنيد الأفكار المتطرفة، وخاصة توجيه النصوص التي تعتمد عليها الجماعات الإرهابية في الترويج لأفكارهم المغلوطة، ويتم ترجمتها إلى اللغات المحلية لحاجة الناس إلى سماع رأي الأزهر الشريف فيها، فضلًا عن تكثيف مثل هذه الندوات واللقاءات والإتصال بجميع خريجى الأزهر الشريف، للم الشمل وتفعيل العمل الدعوي الجماعي.

جدير بالذكر أن صفحة "أزهر هوسا" أطلقتها المنظمة كنافذة الكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تم إنشائها هذا العام 2020، لتخاطب المسلمين في غرب أفريقيا بلغتهم الهوسا وتعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر الإسلام الوسطي المعتدل ونبذ العنف والتطرف، كما يقوم المختصين بالمنظمة ببث برامج توعية على موقع الصفحة، ويبلغ عدد متابعيها حوالي 8200 شخص.

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