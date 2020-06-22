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وزارة الأوقاف تقرر تشكيل لجنة لمواجهة الفكر المتطرف

01:11 م الإثنين 22 يونيو 2020
وزارة الأوقاف تقرر تشكيل لجنة لمواجهة الفكر المتطرف

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف تشكيل لجنة لمواجهة الفكر المتطرف، مشتركة مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الاثنين، أن اللجنةةتكون برئاسة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعضوية كل من:

1- رئيس القطاع الديني مقررًا للجنة ومتحدثًا باسمها.

2- رئيس قطاع المديريات، عضوا.

3-وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، عضوًا.

4- وكيل الوزارة لشئون الدعوة عضوًا وأمينًا لسر اللجنة.

وأشارت إلى أن اللجنة تكون مهمتها ما يلي:

1-وضع الخطط العلمية والعملية لمواجهة الفكر المتطرف، ومتابعة تنفيذها.

2- سرعة اتخاذ اللازم تجاه كل من يثبت تبنيه أو دعمه للفكر المتطرف أو الجماعات المتطرفة من العاملين بالأوقاف.

3- سرعة اتخاذ اللازم تجاه كل من يرتكب عملاً مخلا بالشرف أو المروءة أو الخروج على القيم من أي من المنتسبين للأوقاف.

ولفتت إلى أن اللجنة في حالة انعقاد دائم ، ولها أن تستعين بمن ترى في سبيل تنفيذ مهامها، ومقرها بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وزارة الأوقاف الفكر المتطرف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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