"القوى العاملة": وصول 8 رحلات طيران تقل 1360 عاملًا عالقًا بالكويت.. اليوم

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه تلقى تقريرًا عاجلًا، اليوم الإثنين، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًّا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا.

وكشف التقرير، حسب بيان اليوم، عن أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 14 رحلة طيران تحمل على متنها 2320 راكبًا إلى مطارات 4 دول؛ هي: مصر والهند والنيبال وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 8 رحلات تقل 1360 عاملًا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الرحلات الثماني ستصل إلى ثلاثة مطارات؛ هي: (القاهرة وسوهاج وأسيوط)، مشيرًا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، أوضح أنه تقرر تسيير 8 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الإثنين، وفقًا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعًا 1360 عاملًا، كالتالي:

- الرحلة الأولى، على الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت الساعة 5.05؛ وعلى متنها 130 عاملًا، وتصل مطار سوهاج.

- الرحلة الثانية، على الكويتية رقم 1653، وتغادر الكويت 8.05؛ وعلى متنها 130 عاملًا، وتصل إلى مطار سوهاج.

- الرحلة الثالثة، الكويتية رحلة رقم 1541 قيام من الكويت 8.30؛ وعلى متنها 260 عاملًا، وصول مطار القاهرة.

- الرحلة الرابعة، "إير كايرو" رقم 2502، قيام من الكويت 11.00؛ على متنها 145 عاملًا، تصل إلى مطار سوهاج.

- الرحلة الخامسة، على الكويتية رحلة 1543 قيام من الكويت 14.15 وتصل القاهرة وعلى متنها 260 عاملًا.

- الرحلة السادسة, على طيران الجزيرة رحلة رقم 1733، قيام من الكويت 17.05، وتصل القاهرة؛ وعلى متنها 145 عاملًا.

- الرحلة السابعة، على طيران الجزيرة رحلة رقم 1701 قيام من الكويت 20.00، وتصل مطار أسيوط؛ وعلى متنها 145 عاملًا.

- الرحلة الثامنة، طيران الجزيرة رحلة رقم 1713 قيام من الكويت 20.05 وصول مطار سوهاج؛ وعلى متنها 145 عاملًا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.