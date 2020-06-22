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رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد: جار تسليم وحدات "JANNA1" وسط إجراءات احترازية

11:00 ص الإثنين 22 يونيو 2020
رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد: جار تسليم وحدات "JANNA1" وسط إجراءات احترازية

شقق مشروع جنة

كتب-محمد عبدالناصر:

قال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه جار تسليم وحدات مشروع "JANNA1" للإسكان الفاخر بالمدينة للفائزين بالوحدات وسط إجراءات احترازية عند إنهاء إجراءات التسليم، لحماية المواطنين الفائزين بالوحدات والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومنها ضرورة ارتداء الكمامات، وتوفير مواد التطهير والتعقيم.

وأشار "فهمي"، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن المشروع يقع بمنطقة المحور المركزى بالمدينة ويضم 912 وحدة سكنية (٣٨عمارة) كمرحلة أولى، لافتًا إلى أنه تم تسليم أكثر من 25 وحدة وأن الجهاز سيقوم بتسليم الوحدات على أيام متتالية حتى يوم الثلاثاء الموافق ٤ أغسطس، لمنع التزاحم بين الفائزين.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق وتنسيق الموقع، مضيفًا أنه يتم تلافي أية ملاحظات يبديها الحاجزين للوحدات أثناء عملية التسليم.​

مدينة الشيخ زايد مصطفى فهمي فيروس كورونا الفائزين بالوحدات مشروع JANNA1

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