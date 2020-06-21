رئيس "الوطنية للإعلام" يشكر فريق عمل تغطية تفقد الرئيس السيسي للمنطقة الغربية

(مصراوي):

وجّه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشكر والتقدير لكافة فرق عمل التغطية الإعلامية لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمنطقة الغربية بسيدي براني أمس السبت.

وقال زين إن فرق العمل بذلت جهودًا كبيرة بتجهيز معدات التغطية خلال 24 ساعة من كاميرات وسيارات الإذاعة الخارجية، وما جرى من استعدادات للقيام بأعمال التغطية الإعلامية بتوفير كل الإمكانيات الفنية والهندسية لخروج التغطية بشكل متميز.

وأثنى زين على المهنية والاحترافية المعهودة لأبناء الوطنية للإعلام من قطاعي الأخبار والهندسة وكل عناصر العمل سواء مذيعين أو مخرجين أو مراسلين أو مهندسين وفنيين وعمال وسائقين حيث أن جميعهم كانوا على قدر المسئولية، متمنيًا لهم المزيد من التميز والإبداع والنجاح.

وأكد زين استمرار الإعلام الوطني في أداء دوره لإظهار مدى الكفاءة العالية والقوة والتحديث في جيش مصر العظيم، وكذلك تغطية استعدادات وتجهيزات حماة البوابة الغربية لأمن مصر القومي، في رسالة طمأنة للمصريين بأن لديهم جيشًا قويًا يحمي أرضهم ويصون مصالحهم وأمنهم القومي.