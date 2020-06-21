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الثلاثاء.. انقطاع المياه عن 11 منطقة في القاهرة لـ15 ساعة

04:34 م الأحد 21 يونيو 2020
الثلاثاء.. انقطاع المياه عن 11 منطقة في القاهرة لـ15 ساعة

قطع مياه ـ أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق: (شارع الشركات بالزاوية الحمراء- الأميرية البلد- مساكن الأميرية- عزبة مرسي خليل- شارع الكابلات- الخصايصة- عزبة العقاد- شارع ترعة الجبل- ميدان روكسي ومتفرعاته- شارع إسماعيل رمزي ومتفرعاته- شارع المرغني ومتفرعاته).

وأضافت الشركة أن قطع الخدمة اعتبارًا من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو الجاري وحتى الساعة 12 من منتصف الليل، لمدة 15 ساعة، لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مللي بشارع الكابلات والمطرية.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه شركة مياه الشرب بالقاهرة

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