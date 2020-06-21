موجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم والقاهرة تسجل 40 درجة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الأحد يشهد موجة شديدة الحرارة تؤثر على محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، ويكون معتدلا على كافة الأنحاء ليلا.

وأضافت أن درجات الحرارة تسجل اليوم على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية 40-25، وشمال وجنوب الصعيد من 39 حتى 41 درجة.

وتابعت: "الرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة وتكون مثيرة للرمال والأتربة وخاصة على المناطق المكشوفة والمناطق الصحراوية، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية تكون مثيره للرمال والأتربة هناك، قد تصل الى حد العاصفة على غرب البلاد.

وأوضحت أن ارتفاع درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض سطحي على البحر المتوسط ورياح جنوبية غربية مثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة وخاصة الطرق الصحراوية.​