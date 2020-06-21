أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

موجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم والقاهرة تسجل 40 درجة

11:27 ص الأحد 21 يونيو 2020
موجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم والقاهرة تسجل 40 درجة

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الأحد يشهد موجة شديدة الحرارة تؤثر على محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، ويكون معتدلا على كافة الأنحاء ليلا.

وأضافت أن درجات الحرارة تسجل اليوم على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية 40-25، وشمال وجنوب الصعيد من 39 حتى 41 درجة.

وتابعت: "الرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة وتكون مثيرة للرمال والأتربة وخاصة على المناطق المكشوفة والمناطق الصحراوية، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية تكون مثيره للرمال والأتربة هناك، قد تصل الى حد العاصفة على غرب البلاد.

وأوضحت أن ارتفاع درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض سطحي على البحر المتوسط ورياح جنوبية غربية مثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة وخاصة الطرق الصحراوية.​

الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية حالة الطقس

الخبر التالى:

أول تعليق لـ"التعليم" على إصابة رئيس لجنة بامتحانات الثانوية بـ"كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 53758

    عدد المصابين

  • 14327

    عدد المتعافين

  • 2106

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8863037

    عدد المصابين

  • 4718284

    عدد المتعافين

  • 464892

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:شوقي يتابع سير عمليات امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات الوزارة