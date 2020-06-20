"ديلفري التموين".. مصادر: الوزارة تدرس توصيل السلع إلى المنازل بمقابل

كتب- محمد سامي:

قالت مصادر بوزارة التموين، اليوم السبت، إن الوزارة تقوم بدراسة العمل على بروتوكول يتم فيه التعاون مع إحدى شركات التوصيل والشحن؛ من أجل توصيل سلع التموين إلى المنازل بمقابل مادي يتم دفعه للشركة قد يصل إلى عشر جنيهات.



وأوضحت المصادر أن التفكير في تلك الخدمة الجديدة هو الأولى من نوعها؛ حيث إن الوزارة تفكر في هذا الأمر ضمن حزمة الخدمات الإلكترونية التي من المفترض أن تبدأ مع مطلع شهر يوليو المقبل.



وأكدت المصادر أن الوزارة أيضًا تدرس استلام البدال التمويني أو مشروع جمعيتي، السلع الخاصة به في كل استعاضة عبر شركة توصيل؛ حيث سيقوم التاجر باختيار السلع الجديدة في الأول من كل شهر وحتي الخامس من الشهر نفسه، عبر السيستم الجديد التي تقوم الوزارة بتجربته الآن في محافظة الأقصر، ليتم منع التعامل المباشر بين البدال وأمناء المخازن.