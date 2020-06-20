أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

"ديلفري التموين".. مصادر: الوزارة تدرس توصيل السلع إلى المنازل بمقابل

01:51 م السبت 20 يونيو 2020
"ديلفري التموين".. مصادر: الوزارة تدرس توصيل السلع إلى المنازل بمقابل

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي:
قالت مصادر بوزارة التموين، اليوم السبت، إن الوزارة تقوم بدراسة العمل على بروتوكول يتم فيه التعاون مع إحدى شركات التوصيل والشحن؛ من أجل توصيل سلع التموين إلى المنازل بمقابل مادي يتم دفعه للشركة قد يصل إلى عشر جنيهات.

وأوضحت المصادر أن التفكير في تلك الخدمة الجديدة هو الأولى من نوعها؛ حيث إن الوزارة تفكر في هذا الأمر ضمن حزمة الخدمات الإلكترونية التي من المفترض أن تبدأ مع مطلع شهر يوليو المقبل.

وأكدت المصادر أن الوزارة أيضًا تدرس استلام البدال التمويني أو مشروع جمعيتي، السلع الخاصة به في كل استعاضة عبر شركة توصيل؛ حيث سيقوم التاجر باختيار السلع الجديدة في الأول من كل شهر وحتي الخامس من الشهر نفسه، عبر السيستم الجديد التي تقوم الوزارة بتجربته الآن في محافظة الأقصر، ليتم منع التعامل المباشر بين البدال وأمناء المخازن.

وزارة التموين توصيل السلع صرف التموين

الخبر التالى:

نقابة التمريض الفرعية بجنوب سيناء تهدي مستشفيات العزل أجهزة وكراسي متحركة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 52211

    عدد المصابين

  • 13928

    عدد المتعافين

  • 2017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8477948

    عدد المصابين

  • 4444418

    عدد المتعافين

  • 452225

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي لقوات الجيش: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو خارجها