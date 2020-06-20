"الأطباء" تنعي استشاري أطفال توفي بكورونا

كتب - أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور طارق محمد عاشور استشاري طب الأطفال والوكيل السابق لمستشفى الأطفال بالرمل بالإسكندرية، والذي توفي في عزل مستشفي العجمي إثر إصابته بڤيروس كورونا المستجد "كوڤيد 19".

وفي وقت سابق، نعت النقابة الدكتور أحمد فتحي عوض نقيب أطباء قنا والأقصر الأسبق متأثرًا بإصابته بفيروس كوررنا.