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الفريق الهندسي بمياه المنيا يصنع ٢٠ كبينة تعقيم لمواجهة كورونا

09:42 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
الفريق الهندسي بمياه المنيا يصنع ٢٠ كبينة تعقيم لمواجهة كورونا

فيروس كورونا

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، نجاح الفريق الهندسى بالشركة فى تصنيع ٢٠ بوابة تعقيم، لخدمة العاملين والمترددين على الشركة فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا المستجد.

وأضاف الشهاوى، في بيان اليوم، أنه سيتم تركيب هذه الكبائن بالمبانى الإدارية لفروع الشركة ومراكز خدمة العملاء فى كافة أنحاء المحافظة كمرحلة أولى.

ونوه الشهاوي، على أنه تم طباعة ارشادات خاصة بالاحتياطات المتبعة للوقاية من انتشار العدوى وتم توزيع كمامات ومطهرات على العاملين داخل فروع الشركة وخاصة العاملين الأكثر تعاملا مع الجمهور وتم إصدار كتاب دورى يمنع دخول أى مكان بالشركة بدون استخدام الكمامة.

وأكد الشهاوي، أن الشركة تسعى لتوفير أفضل طرق لوقاية العاملين بالشركة وذلك بناء على التوجهات العامة للدولة والمتابعة المستمرة من المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

فيروس كورونا ياسر أحمد الشهاوى شركة مياه الشرب كوفيد 19 المنيا

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