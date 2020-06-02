بـ600 مليون جنيه تكلفة إجمالية.. وزير الكهرباء يستعرض ما تم تطويره بشبكات توزيع قنا

كتب- محمد صلاح:

ناقش الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، جهود وزارة الكهرباء عبر تقرير تضمن ما تم إنجازه وتطويره بقطاع كهرباء توزيع قنا، في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء؛ لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

ويبلغ عدد المشتركين بقطاع كهرباء قنا 932 ألف مشترك؛ حيث نجحت الشركة في تحقيق عدد من الإنجازات، حتى أبريل 2020، متضمنة تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة، وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة على النحو التالي:

في إطار تنفيذ الشركة لخطتها الطموحة حتى 30/4/2020 فقد بلغ إجمالي ما تم تنفيذه في نطاق شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بقطاع (قنا) بتكلفة إجمالية نحو 600 مليون جنيه، متضمنة:

- إنشاء موزعات جهد 11 ك.ف. بعدد 8 موزعات.

- تركيب أكشاك بالمحولات قدرات مختلفة بعدد 336 كشكًا بالمحول.

- تركيب محولات قدرات مختلفة بعدد 694 محولًا.

- تركيب صناديق جهد منخفض بعدد 251 صندوقً.

- تركيب وحدات ربط حلقي جهد متوسط بعدد 199 وحدة.

- إنشاء خطوط كابلات جهد متوسط بطول 542 كم.

- إنشاء خطوط هوائية جهد متوسط بكمية 272 طنًّا.

- تركيب أعمدة جهد متوسط بعدد 1005 أعمدة.

- إنشاء خطوط كابلات جهد منخفض بطول 37 كم.

- إنشاء خطوط هوائية معزولة جهد منخفض بطول 3422 كم.

- تركيب أعمدة جهد منخفض بعدد 5428 عامودًا.

وفي ما يتعلق بخطة إحلال الهوائيات، فقد تم استبدال خطوط جهد متوسط هوائية تمثل خطورة على المواطنين ضمن خطة الدولة بإجمالي عدد 62 عملية بإجمالي أطوال كابلات 32,1 كم، بإجمالي تكلفة تبلغ نحو 30 مليون جنيه.

وحول مدى التحسن في الانقطاعات (خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 30/4/2020 ومقارنتها بالفترة المناظرة) مؤشرات استمرار التغذية الكهربية:

انخفاض معدل متوسط عدد الانقطاعات ( (SAIFI"انقطاع / مشترك" للغير مبرمج بنسبة 25% عن الفترة المناظرة، بالإضافة إلى عمليات الصيانة المكثفة المبرمجة بهدف تدعيم الشبكة.

انخفاض معدل متوسط أزمنة الانقطاعات (SAIDI)"دقيقة /مشترك" لغير المبرمج بنسبة 40% عن الفترة المناظرة.

انخفاض مؤشر معدل متوسط أزمنة الانقطاعات (CAIDI) "دقيقة/انقطاع" لغير المبرمج بنسبة 20% عن الفترة المناظرة.

وإلى جانب الطفرة الملحوظة في عمليات تأهيل مراكز خدمة العملاء (كأعمال مدنية، ومنظومات رقمية مميكنة)، فإن الشركة تعمل لتسريع الإجراءات من خلال خدمة الشباك الواحد؛ حيث أثمرت هذه المجهودات في تقليل قوائم الانتظار حيث لا يتعدى التركيب أسبوعًا من سداد القيمة.

وحول تطوير مراكز خدمة العملاء بقطاع قنا فقد تم الانتهاء من الأعمال المدنية لعدد (9) مركز خدمة عملاء، وتم الانتهاء من تركيب تجهيزات شاشات ومعدات منظومة الانتظار الرقمي لعدد (2) مركز خدمة عملاء، وجار تركيب عدد (3) مراكز خدمة عملاء.

وكان لهذه الأعمال مردود على المواطن؛ حيث تم تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

وحول السداد الإلكتروني (عن شهري مارس وأبريل للعدادات مسبقة الدفع والعدادات الميكانيكية والرقمية) فقد بلغ عدد عمليات السداد الإلكتروني للعدادات مسبقة الدفع 170 ألف عملية سداد بإجمالي مبلغ 14 مليون جنيه، كما بلغ عدد عمليات السداد الإلكتروني للعدادات الميكانيكية والرقمية 400 عملية سداد بإجمالي مبلغ 56 ألف جنيه.

وحول برنامج القراءة الموحد بدأ العمل في مشروع برنامج القراءات الموحد تدريجيًّا من شهر فبراير 2020 بغرض تحقيق العدالة بين المواطن والشركة من خلال سداد المواطن لقيمة استهلاكه الحقيقي والفعلي الخاص به شهريًّا عن قناعة كاملة ورضا تام، وذلك من خلال هذا البرنامج الموحد والذي يقضي على أي تدخل بشري في إصدار الفاتورة؛ حيث تتم قراءة العدادات عن طريق التصوير المباشر للعداد وحساب فارق الاستهلاك إلكترونيًّا.

وفي ما يتعلق بموقف الضبطية القضائية خلال الفترة 1/7/2019 حتى 30/4/2019م بقطاع قنا، فقد تم تحرير نحو عدد (12656) محضر بالضبطية القضائية بقيمة تبلغ نحو 17 مليون جنيه.