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برلمانية: مستشفيات تمتنع عن إعطاء شهادة مخالطة مصابي كورونا لطلاب الثانوية

06:35 م الجمعة 19 يونيو 2020
برلمانية: مستشفيات تمتنع عن إعطاء شهادة مخالطة مصابي كورونا لطلاب الثانوية

النائبة أنيسة حسونة

(مصراوي):


تقدمت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم والصحة، بشأن امتناع المستشفيات عن إعطاء شهادة مخالطة للمصابين بالفيروس لطلبة الثانوية العامة.

وقالت إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوضح آليات تأجيل امتحانات الثانوية العامة لبعض الطلاب في ظل ظروف فيروس كورونا.

وأشارت: "بين من يسمح لهم التأجيل، أي طالب يتم عدم الملائمة الصحية له أو كون الطالب من منطقة خاضعة للحجر الصحي، أو من يتعرض لأسباب قهرية فقط".

ولفتت: "لكن على أرض الواقع، هناك طلاب كثر من المخالطين للمصابين بالفيروس، أو يخضعون لفترة العزل المنزلي، مما يتطلب إتاحة التأجيل لهم حرصًا على صحتهم من ناحية ومن أخرى عدم إتاحة مجال لانتقال الفيروس بين الطلبة".

وأوضحت أن المستشفيات ترفض إعطاء شهادات مضمونها أن هناك مخالطة لأحد المصابين أو خضوع للعزل المنزلي، ما يتطلب معه تنسيق بين وزارتي التعليم والصحة لحل هذه الإشكالية.

وطالبت بضرورة إدخال المخالطين من طلبة الثانوية العامة للمصابين بالفيروس ضمن من يحق لهم التأجيل، ومن يخضعون للعزل المنزلي، وتسهيل إجراءات ذلك.

مجلس النواب أنيسة حسونة وزارة التربية و التعليم وزارة الصحة الثانوية العامة

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