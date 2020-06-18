لدعمه للفكر المتطرف.. الأوقاف تنهى خدمة موظف بمجلس الشئون الإسلامية
كتب - محمود مصطفى:
أنهت إدارة الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، التابع لوزارة الأوقاف، الخميس، خدمة احمد سعد ابراهيم عبد الرحمن، والمشهور بأحمد الدمنهوري، لخروجه على مقتضيات العمل الوظيفي، وسفره للخارج دون إذن، ودعمه للفكر المتطرف والجماعات الإرهابية على صفحته.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أنه لم يعد للمذكور أي علاقة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ولا بالأوقاف، أو الجهات التابعة لها نهائيًا.
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