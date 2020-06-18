439 راكبًا يغادرون القاهرة على 3 رحلات طيران

كتب- محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 439 راكبًا على متن 3 رحلات إستثنائية إلى نيويورك ولندن بعد إنهاء إجراءات سفر الركاب من جنسيات مختلفة ومن حاملي الإقامات الدائمة.

وقالت مصادر بالمطار: تم إنهاء إجراءات رحلة مصر للطيران إلى نيويورك وعلى متنها 338 راكبًا، كما غادرت رحلة أخرى إلى لندن وعلى متنها 43 راكبًا في حين غادرت رحلة أخرى لباريس وعلى متنها 58 راكبًا.

وأشارت المصادر، إلى أن معدل التشغيل بدأ يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضي بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وكانت سلطة الطيران المدني أعلنت عن توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.​