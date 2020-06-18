أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

وزير الإسكان يصدر قرارًا إداريًا لإزالة مخالفة بناء بإحدى القرى السياحية

12:10 م الخميس 18 يونيو 2020
وزير الإسكان يصدر قرارًا إداريًا لإزالة مخالفة بناء بإحدى القرى السياحية

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا إداريًا لإزالة مخالفات البناء الواقعة بإحدى القرى السياحية بطريق الإسكندرية/ مطروح الساحلي، والمتمثلة في بناء مبنى دور أرضي كامل التشطيب بمسطح نحو (82.1م2) بالجزء القبلي الغربي للقرية بدون ترخيص.

وأكد الجزار، في بيان، اليوم الخميس، مواصلة وزارة الإسكان وهيئاتها وأجهزتها التصدي لمخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات، لمنع استغلال المخالفين للظروف الاستثنائية لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ إزالات فورية لمخالفات البناء التي يتم تنفيذها بعد صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

كما نص القرار الذي أصدره وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز حماية أملاك الهيئة بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالة.​

عاصم الجزار وزير الإسكان وزارة الإسكان القرى السياحية

الخبر التالى:

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى حميات إمبابة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 49219

    عدد المصابين

  • 13141

    عدد المتعافين

  • 1850

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8282519

    عدد المصابين

  • 4026150

    عدد المتعافين

  • 446257

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التنظيم والإدارة يصدر قواعد ترقية الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية