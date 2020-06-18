وزير الإسكان يصدر قرارًا إداريًا لإزالة مخالفة بناء بإحدى القرى السياحية
كتب- محمد عبدالناصر:
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا إداريًا لإزالة مخالفات البناء الواقعة بإحدى القرى السياحية بطريق الإسكندرية/ مطروح الساحلي، والمتمثلة في بناء مبنى دور أرضي كامل التشطيب بمسطح نحو (82.1م2) بالجزء القبلي الغربي للقرية بدون ترخيص.
وأكد الجزار، في بيان، اليوم الخميس، مواصلة وزارة الإسكان وهيئاتها وأجهزتها التصدي لمخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات، لمنع استغلال المخالفين للظروف الاستثنائية لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ إزالات فورية لمخالفات البناء التي يتم تنفيذها بعد صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
كما نص القرار الذي أصدره وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز حماية أملاك الهيئة بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالة.
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