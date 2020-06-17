وزيرا الإعلام والبيئة يناقشان سبل نشر الوعي البيئي

كتب- محمد نصار:

عقد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لبحث سبل التعاون بين الوزارتين في كيفية نشر الوعي البيئي والآثار البيئية المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد، وكيفية توصيل الرسائل البيئية للأطفال عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، على كيفية توصيل رسائل بيئية متعلقة بحماية المحميات الطبيعية وطريقة تعريف المجتمع بها، ورفع عملية الوعي البيئي بشكل عام في مختلف الأماكن.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على السماح للقنوات الأجنبية بالتصوير داخل بعض الأماكن الخاصة بالمحميات الطبيعية، والإجراءات الإحترازية المتبعة داخلها وطرق الحماية، مع دراسة كيفية المشاركة بها في أحداث عالمية.

ويأتي ذلك ضمن سياسة وزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع الوزارات الأخرى في مسألة رفع الوعي لدى المواطنين، ومن المقرر عقد العديد من اللقاءات مع وزراء آخرين خلال المرحلة القادمة.