البرلمان يوافق نهائيًّا على تعديلات الهيئة الوطنية للانتخابات

البرلمان يوافق نهائيًّا على تعديلات الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب- مصراوي:
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، نهائيًّا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والمقدم من ائتلاف دعم مصر.
وتفيد التعديلات أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الاستفتاءات والانتخابات خلال 5 أيام من تاريخ استلامها سائر أوراق اللجان العامة، مضافاً إليها يوماً واحدًا في حال التقدم بتظلمات؛ لتكون جملة الميعاد المحدد لإعلان النتائج هي 6 أيام من تاريخ استلام الهيئة لسائر أوراق اللجان العامة. بينما ألغيت المادة المستحدثة بتعديلات دعم مصر، لا سيما أنها موجودة بالفعل.
وتضمن مشروع القانون النص على أن يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات النص الآتي:
مادة (11)- الفقرة الأولى: يُعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية، بقرار يصدره خلال الأيام الخمسة التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يوم واحد إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.
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