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أعلى نسبة وصلنا إليها.. وزير التموين: استلمنا 3,5 مليون طن قمح

01:56 م الأربعاء 17 يونيو 2020
أعلى نسبة وصلنا إليها.. وزير التموين: استلمنا 3,5 مليون طن قمح

الدكتور علي مصيلحي

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة والداخلية، مستعرضًا موقف تسلُّم محصول القمح، إنه تم حتى الآن تسلم نحو 3,5 مليون طن، وهو ما يعد أعلى نسبة تم الوصول إليها.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

ووجه المصيلحي الشكر إلى جميع الوزارات والجهات المعنية التي أسهمت في تنفيذ ذلك؛ وعلى رأسها وزارة المالية التي وفرت التمويل اللازم لشراء القمح من المزارعين.

علي مصيلحي وزير التموين والتجارة والداخلية وزارة التموين مصطفى مدبولي

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