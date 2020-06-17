بسبب كورونا.. تغيير طريقة التصويت على منح جوائز الدولة بالأعلى للثقافة

أيام قليلة تفصلنا عن إقامة حفل التصويت على جوائز الدولة، الذي يعد أحد أهم الأحداث الثقافية في العام، بعدما وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن يعقد المجلس الأعلى للثقافة اجتماعه الـ64 للتصويت على منح جوائز الدولة هذا العام، في الثانية عشرة ظهر السبت المقبل، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

ونظرًا للظروف التي يمر بها العالم من انتشار وباء كورونا المستجد، وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة في المرحلة الحالية، هناك بعض الاختلافات بين اجتماع السبت المقبل، والاجتماعات السابقة.

وتضمنت أهم الاختلافات ما يلي:

١- لأول مرة.. يعقد اجتماع التصويت على جوائز الدولة في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمانًا لتحقيق أقصى درجات الوقاية للحضور من أعضاء المجلس في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليًّا بسبب فيروس كورونا، بعدما كان يقام كل عام في المجلس الأعلى للثقافة.

٢- يقتصر حضور الاجتماع على أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الدولة والبالغ عددهم 36 عضوًا.

٣- لن يتم مناقشة وإقرار جدول أعمال المجلس والتصويت على بعض القرارات الداخلية، قبل التصويت على جوائز الدولة في فروعها النيل والتفوق والتقديرية، كما كان يتم كل عام، كما لن يتم مناقشة تعديل بعض مواد لائحة المجلس كما هو متبع، وسوف يخصص الاجتماع للتصويت على جوائز الدولة فقط.

٤- لن يحضر الاجتماع أحد سوى أعضاء المجلس الأعلى للثقافة الدائمين ومقرري اللجان فقط، وعددهم ٣٦ مثقف يحق لهم دون غيرهم حق التصويت، وكان يحضر في الأعوام السابقة ضعف هذا العدد ممثل في بعض الوزراء المعنيين بالثقافة والتعليم، ورؤساء النقابات الفنية، ورؤساء القطاعات وقيادات وزارة الثقافة.

٥- لأول مرة لن يحضر الصحفيون والإعلاميون التصويت على الجوائز لمتابعة جولات النتائج أولا بأول، يعقب الاجتماع إلقاء وزيرة الثقافة بيان إعلان نتائج جوائزالدولة بحضور الأمين العام للمجلس، والذي سيتم نقله عبر بث مباشر من خلال قناة وزارة الثقافة على "يوتيوب" وتوزيعه على مختلف وسائل الإعلام.​