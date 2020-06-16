أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الجيزة تعلن إزالة ٧ حالات تعدِ على أملاك الدولة بالعياط

08:40 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
الجيزة تعلن إزالة ٧ حالات تعدِ على أملاك الدولة بالعياط

أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة بموقع "فيسبوك، الثلاثاء، إزالة ٧ حالات تعد على أملاك الدولة بالعياط.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت إشراف المهندس خيري مرسي رئيس مركز ومدينة العياط، وتم تنفيذ إزالة 7 حالات تعد منها 6 حالات على أرض أملاك دولة ولاية الصرف بمساحة 470م2 بناحية البرغوثى العياط، وحالة تعد على أرض أملاك دولة ولاية الطرق بمساحة,36م2بناحية جرزا العياط.

وأوضحت محافظة الجيزة، أنه تم ضبط المخالفين بمعرفة الشرطة لاحالتهم إلى النيابة العسكرية.

إزالة تعديات محافظة الجيزة عد على أملاك الدولة العياط

الخبر التالى:

الصحة بعد قرار "FDA": لم نسحب "هيدروكسي كلوروكين" من بروتوكول علاج كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 47856

    عدد المصابين

  • 12730

    عدد المتعافين

  • 1766

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8202176

    عدد المصابين

  • 4274149

    عدد المتعافين

  • 443573

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و94 وفاة