الجيزة تعلن إزالة ٧ حالات تعدِ على أملاك الدولة بالعياط

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة بموقع "فيسبوك، الثلاثاء، إزالة ٧ حالات تعد على أملاك الدولة بالعياط.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت إشراف المهندس خيري مرسي رئيس مركز ومدينة العياط، وتم تنفيذ إزالة 7 حالات تعد منها 6 حالات على أرض أملاك دولة ولاية الصرف بمساحة 470م2 بناحية البرغوثى العياط، وحالة تعد على أرض أملاك دولة ولاية الطرق بمساحة,36م2بناحية جرزا العياط.

وأوضحت محافظة الجيزة، أنه تم ضبط المخالفين بمعرفة الشرطة لاحالتهم إلى النيابة العسكرية.