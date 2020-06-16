وزير الطيران: 315 رحلة نقلت 57 ألف مصري عالق بالخارج منذ انتشار "كورونا"

كتب- محمد عبيد:

قال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إن شركات الوزارة نظمت 315 رحلة جوية على طائرات "مصر للطيران" و"إير كايرو"، نقلت على متنها 57 ألف مصري عالق بالخارج، منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف عنبة، خلال المؤتمر الصحفي بمقر وزارة الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، أن المطارات على أتم استعداد لتشغيل الرحلات الجوية مطلع يوليو المقبل، بكل التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالتباعد الاجتماعي، وغيرها من التجهيزات؛ للحفاظ على صحة الركاب والسياح.

وأكد وزير الطيران المدني أن المطارات المصرية كانت من الأوائل في تنفيذ الملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي داخل صالات السفر والوصول، وشاهدت عدة جهات كيفية التنفيذ على أرض الواقع وداخل الصالات، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا لتركيب الكاميرات الحرارية داخل كل المطارات لقياس درجات الحرارة للركاب والسياح؛ للقضاء على أي تكدس أو زحام، خصوصًا أن مميزات استخدامها تسهل عمل الأطقم بالحجر الصحي بالمطارات.

وتابع عنبة بأنه تم وضع عدد من الضوابط والإجراءات الاحترازية داخل المطارات، وعلى الطائرات، مع بدء عودة حركة الطيران وفقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويعقد الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، اليوم، مؤتمرًا صحفيًّا، لإعلان ضوابط تشغيل المطارات، والجوانب المتعلقة بقرار استئناف الطيران إلى المطارات المصرية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بعد فترة توقف دامت قرابة ثلاثة أشهر، على خلفية أزمة فيروس كورونا، وذلك وفقًا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة بالمطارات، وفقًا لخطتها للتعايش مع أزمة الفيروس.

وكان وزير الطيران أعلن أنه تم فتح حجوزات السفر على متن الرحلات الجوية، بجميع مكاتب شركات الطيران، استعدادًا للسفر مطلع يوليو المقبل.