لتغيير النشاط.. جهاز القاهرة الجديدة يسترد 18 وحدة سكنية بالتجمع الخامس

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم شن حملة مكبرة بمدينة القاهرة الجديدة، أسفرت عن سحب واسترداد ١٨ وحدة سكنية بالحي الثالث بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك لمخالفة تغيير النشاط من سكني إلى تجاري، وذلك بالتنسيق بين مسئولى الإدارات المعنية بالجهاز والشرطة المختصة بالمدينة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن الوحدات السكنية التي تم سحبها قام مالكوها بتحويلها لعدد ( ٤٠ ) محلا تجاريا بالمخالفة، وتم عودة الوحدات لحوزة الجهاز.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم حتى الآن استرداد 66 وحدة سكنية بما يعادل حوالى 130 محلا تجاريا مخالفا.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن الحملات مستمرة بالحى الثالث وجميع أحياء المدينة لتحقيق الانضباط فى المدينة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعامل بقوة وحسم مع المخالفات بالمدن الجديدة.​