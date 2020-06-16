أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

نواب يطالبون بزيادة مكافأة عضو الشيوخ.. وعبدالعال: العالم يتجه لتخفيض الأجور

12:22 ص الثلاثاء 16 يونيو 2020
نواب يطالبون بزيادة مكافأة عضو الشيوخ.. وعبدالعال: العالم يتجه لتخفيض الأجور

مجلس النواب

كتب - مصراوي:

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، رئيس البرلمان، الدكتور علي عبدالعال، بزيادة المكافأة المخصصة، لأعضاء مجلس الشيوخ.

وعلق رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، على مطالب النواب قائلا: "العالم كله يتجه حاليا لتخفيض الأجور".

ونصت المادة 36 التي وافق عليها البرلمان، على أن يتقاضى عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موزانة المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.

ونصت المادة (37) على أن يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ، مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، ويتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

مجلس النواب علي عبدالعال مجلس الشيوخ

الخبر التالى:

وكيل "نقل النواب" يشيد بتغليظ عقوبة التعدي على نهر النيل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 46289

    عدد المصابين

  • 12329

    عدد المتعافين

  • 1672

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8069275

    عدد المصابين

  • 4175750

    عدد المتعافين

  • 437405

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان