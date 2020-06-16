نواب يطالبون بزيادة مكافأة عضو الشيوخ.. وعبدالعال: العالم يتجه لتخفيض الأجور

كتب - مصراوي:

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، رئيس البرلمان، الدكتور علي عبدالعال، بزيادة المكافأة المخصصة، لأعضاء مجلس الشيوخ.

وعلق رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، على مطالب النواب قائلا: "العالم كله يتجه حاليا لتخفيض الأجور".

ونصت المادة 36 التي وافق عليها البرلمان، على أن يتقاضى عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موزانة المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.

ونصت المادة (37) على أن يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ، مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، ويتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.