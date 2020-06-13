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برلماني يطالب رئيس الوزراء بالتدخل لإنهاء أزمة تكليف خريجي كليات الصيدلة

09:48 م السبت 13 يونيو 2020
برلماني يطالب رئيس الوزراء بالتدخل لإنهاء أزمة تكليف خريجي كليات الصيدلة

مجلس النواب

(مصراوي):

طالب النائب سعيد حساسين عضو لجنة الصحة، بمجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل شخصيًا لحل أزمة تأخر تكليف دفعة 2018 من خريجي كليات الصيادلة.

وأكد أن الواقع يشير إلى أنه بعد انتهاء دفعة 2020 سيكون هناك 50 ألف صيدلي خريج بلا فرص عمل ما سيتسبب في أزمة حقيقة تواجه جميع خريجى كليات الصيدلة من الجامعات الحكومية والخاصة.

ووجه حساسين في بيان له اليوم السبت، حديثه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قائلًا: " يامعالي دولة رئيس الوزراء لقد بح صوتي وصوت جميع زملائي أعضاء لجنة الصحة وأعضاء مجلس النواب بسبب هذا الملف ووعدتنا الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أكثر من مرة بإنهاء أزمة تكليف خريجي كليات الصيدلة دفعة 2018 ولكن لم تنفذ وعدًا واحدًا مما تعهدت به أمامنا".

مجلس النواب كليات الصيدلة مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

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