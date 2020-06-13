متبقي 5 أقساط.. ما هو موقف حاجزي الإعلان العاشر من تأجيل سداد الدفعات الربع سنوية؟

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الأقساط الربع سنوية التي يسددها الحاجزين في الإعلان العاشر والمحولين من الإعلان التاسع لم يتم تأجيلها.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أن سداد الأقساط مستمر في المواعيد المحددة له كل 3 أشهر، لافتة إلى أن مبادرة البنك المركزي لتأجيل الأقساط في البنوك تنطبق على من حصلوا على قروش التمويل العقاري وتسدد أقساطهم شهريًا.

وتابعت: "حاجزو الإعلان العاشر يوجد أمامهم أقساط ربع سنوية حتى منتصف العام المقبل، حيث يصل القسط الواحد لـ2000 جنيه للوحدة الـ90 مترًا، و1500 جنيه للوحدة الـ75 مترًا".

وكانت وزارة الإسكان طرحت الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي نهاية عام 2018، وبدء سداد الأقساط الربع سنوية أبريل 2019، ويصل عددهم لـ10 أقساط.

ووصل سعر الشقة الـ90 مترًا 225 ألف جنيه، بيما الوحدة الـ75 مترًا 184 الف جنيه.

وكان البنك المركزي أعلن مارس الماضي، مبادرة جديدة لتأجيل الأقساط، حيث شملت المبادرة قروض التجزئة المصرفية التي تعني القروض الشخصية (السيارات، والتمويل العقاري، والسلع المعمرة، والقرض الشخصي)، وقروض الشركات الكبري، والصغيرة والمتوسطة، بينما القروض التي لاتخضع للمبادرة، تشمل قروض المشروعات متناهية الصغر وذلك لأختلاف طبيعة سداد الأٌقساط.