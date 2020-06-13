الصحة تُطلق الخط الساخن "15366" للتبرع بالدم والبلازما

كتب- أحمد جمعة:

أطلقت وزارة الصحة والسكان، الخط الساخن رقم "15366" للتبرع بالدم ضمن خدمات نقل الدم القومية.

وقال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، إنه تم تفعيل الخط الساخن 15366 في محافظة القاهرة والجيزة وسيتم تفعيله مباشرة في باقي المحافظات.

وأوضح في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه بمجرد الاتصال بالخط الساخن يتم تسجيل بيانات المتصل ومكان تواجده، بالإضافة إلى سؤاله وتطبيق قواعد واشتراطات التبرع بالدم هاتفيا وملئ استمارة للمتصل أو المتبرع، وبعد ذلك يتم تحديد موعد له وتوجيهه إلى أقرب بنك دم له من البنوك الإقليمية للتبرع بالدم في الموعد المحدد.

وأشار إلى أن ذلك يتضمن تحديد الموعد للتبرع منعا للتكدس في بنوك الدم، التي يبلغ عددها ٢٨ بنكا إقليميا في كل محافظات الجمهورية ويتضمن أيضا الاتصال للتبرع بالبلازما المتعافين من فيروس كورونا.

وقال إن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة الصحة لتطوير خدمات بنوك الدم القومية وتشجيع ثقافة التبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى.