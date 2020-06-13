رئيس جهاز 6 أكتوبر: استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المعالجة الغربية للصرف
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كتب-محمد عبدالناصر:
صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه جارٍ استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المعالجة الغربية للصرف الصحي بمدينة 6 أكتوبر بطاقة 150 ألف م³/يوم، مشيراً إلى أنه كلف مسئولى الإدارات المختصة بالجهاز بمتابعة سير العمل بالمشروع لتنفيذ الأعمال بالكفاءة والجودة المطلوبة وفي التوقيتات المحددة.
وأشار الشربيني إلى أن المحطة من المقرر أن تخدم مدن (6 أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر) نظراً للتوسعات العمرانية بهذه المدن، موضحاً أن المحطة تتكون من( ٦ أحواض ترسيب ابتدائى - 63 حوض تجفيف - 6 أحواض تهوية - 12 حوض ترسيب نهائي – 3 أحواض خرسانية - حوضين إحلال - 5 أحوض مناورة - وحوضي حفر، وذلك لاستيعاب الزيادة الواردة من مياه الصرف الصحي بالمدينة، بجانب مبنى إداري - ورشة - مسجد ).
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