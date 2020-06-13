كورونا في 24 ساعة| مصر تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية.. والسعودية "تدرس إلغاء الحج"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو تجاوز عدد الإصابات في العالم 7,4 مليون إصابة، وتسجيل مصر أعلى حصيلة إصابات يومية، حيث تم تسجيل 1577 حالة جديدة ووفاة 45 حالة جديدة.

وقال مسؤول كبير في وزارة الحج والعمرة السعودية لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن السلطات تدرس إلغاء موسم الحج لأول مرة منذ تأسيس المملكة عام 1932، بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" 100،000 شخص.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

أكبر حصيلة يومية.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات "كورونا" اليوم

نائب رئيس اللجنة العلمية: سلالتان لـ"كورونا" في مصر.. واستمرار زيادة الإصابات مقلق (حوار)

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في أسوان إلى 529 حالة

"منح دمه لـ٣ أشخاص".. "مصراوي" مع مسعف أسيوط في رحلة التبرع بـ"بالبلازما"

هيكل: صحة المواطن أولوية الدولة في مواجهة كورونا

"الفحوصات مجانًا".. 6 قرارات من "التأمين الصحي" للتعامل مع مصابي "كورونا"

الصحة: تقديم فحوصات وأدوية كورونا مجانًا بمستشفيات التأمين الصحي

الحكومة تكشف حقيقة انسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي فيروس كورونا

المنسق الإعلامي لصندوق تطوير العشوائيات يعلن إصابته بفيروس كورونا

الحكومة: تجهيز 10 مليون جرعة أدوية للمخالطين والمصابين بكورونا بالعزل المنزلي

أول تحرك من الصحة بعد ظهور إصابات بكورونا بدار "الباقيات الصالحات" للمسنين

السودان: تسجيل 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة

كورونا: تراجع مستمر في الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في إنجلترا

جامعة أوكسفورد تبدأ المرحلة الثالثة لتجارب لقاح ضد كورونا

رئيس أوكرانيا يلغي الاجتماعات والزيارات بعد ثبوت إصابة زوجته بكورونا

الولايات المتحدة: إصابات كورونا تتخطى حاجز المليونين

الصحة العالمية: الأمريكتان هما الأكثر تضررًا بفيروس كورونا

جمهورية الدومينيكان تمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 30 يونيو

البرازيل تسجل ثاني أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا في العالم

جنوب إفريقيا تسجل أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا

فيروس كورونا: هكذا تغلبت تايوان على الوباء

إصابات كورونا ترتفع إلى 669 في الأراضي الفلسطينية

الصحة العالمية تحذّر من وقف الرضاعة الطبيعية: الأطفال ليسوا عرضة كثيرا لكورونا

الصحة العالمية: إصابات كورونا تتجاوز 7,4 مليون وأكثر من 418 ألف وفاة

الصحة العالمية: يجب توزيع أي لقاحات ضد كورونا كسلعة عامة عالمية

التحقيق مع رئيس وزراء إيطاليا بتهمة سوء إدارة أزمة كورونا

لأول مرة منذ تأسيس المملكة.. السعودية "تدرس إلغاء الحج"