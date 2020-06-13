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محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة في أحياء جنوب والدقي والعجوزة

12:36 ص السبت 13 يونيو 2020
محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة في أحياء جنوب والدقي والعجوزة

محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة في أحياء جنوب والد

كتب- أسامة علي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، حالة النظافة والتجريد في أحياء جنوب الجيزة والدقي والعجوزة، خلال جولة منفردًا للوقوف على مستوى الأعمال والتواجد الميداني لفرق وعمال النظافة.

كما تفقد راشد عددًا من مشروعات الرصف والتطوير، الجاري تنفيذها ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء منها.

وتواصل المحافظ مع المسئولين كلاً في نطاقه والتوجيه على ضرورة الالتزام بالأعمال، واستغلال فترات حظر التجول وتسريع وتيرة الأعمال.

العجوزة أحمد راشد الجيزة الدقي

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