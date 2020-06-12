يناقشه الأسبوع المقبل.. تفاصيل التقرير النهائي للبرلمان بشأن الموازنة العامة الجديدة

يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة المقرر عقدها الأسبوع المقبل برئاسة الدكتور علي عبد العال، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئةالقومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021.

وأوصت لجنة الخطة، في تقريرها، بإضافة مبلغ 4 مليارات جنيه، اعتمادات إضافية لقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي.

وأوضح المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن هذه الزيادات فى المصروفات سيتم تدبيرها من الاحتياطى العام للموازنة، لافتًا إلى أن الزيادات ستذهب لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ودعم الأطباء، حيث أوصت اللجنة فى تقريرها، الذى تستهدف تسليمه للأمانة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، بإضافة مبلغ مليار جنيه بالباب الثاني بموازنة قطاع الطب الوقائي لشراء مستلزمات الوقاية والحماية الخاصة بالأطباء لوقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد.

وأضاف عُمر أن التقرير أوصى أيضا بإضافة مبلغ 500 مليون جنيه لصالح مستشفيات وزارة الصحة والسكان، و1.5 مليار جنيه بالباب الثاني من موازنة المستشفيات الجامعية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، و500 مليون جنيه لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، و500 مليون جنيه لحافز الجودة للمعلمين بالصفين الثالث والثاني الابتدائي.