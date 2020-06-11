مصر للطيرن تتيح السفر على الرحلات الاستثنائية لحاملي الإقامة والجنسيات

كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، فتح باب الحجز لعدة وجهات على الرحلات الاستثنائية التي تنظمها الشركة لعودة المصريين العالقين بالخارج، بسبب تعليق الرحلات الدولية ضمن الخطة الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره عبر المسافرين .

وقالت مصادر مطلعة بالشركة، إن الوجهات تشمل ألمانيا، انجلترا، النمسا، فرنسا، إيطاليا، واشترطت الشركة أن يكون الركاب المتجهين من القاهرة إلى تلك الدول، من حاملي جنسياتها، وحاملي الإقامات الدائمة بها، والمسموح لهم بالمرور عبرها إلى وجهات أخري ( مع شرط وجود تذاكر مكملة إلي الواجهة النهائية) .

وأضافت المصادر، أنه يجب على الشركة عدم قابلية استرداد التذاكر ويسمح بالتعديل وفقاً للشروط والأحكام، حيث سيتم إتاحة الرحلات علي نظم الحجز .

وكانت مصر للطيران، أعلنت تنظيم رحلات لبعض الدول الأوروبية منها" أمستردام وفرانكفورت"، يوم 12 يونيو، وتنظيم رحلات أخرى أيام 14 و 15 يونيو إلى باريس وفينا وميونخ، لنقل عدد من مواطني الاتحاد الأوروبي من العالقين فى مصر بالتنسيق مع عدد من السفارات، وتم فتح الحجز على المقاعد الخالية للمواطنين المصريين الذين يحملون إقامات دائمة فى هذه الدول، ويتم نقل المصريين العالقين فى هذه الدول فى مرحلة العودة.