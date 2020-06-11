يمكن التسجيل للتبرع عبر "فيسبوك".. الصحة تنشر عناوين بنوك الدم على مستوى الجمهورية



كتب- أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عناوين مراكز الدم الإقليمية على مستوى الجمهورية؛ لحث المواطنين على التبرع بالدم من خلال التسجيل على الحسابات الشخصية على "فيسبوك" وتحديد موعد وبعدها التوجه لأقرب فرع للتبرع.

وسبق للوزارة أن أوضحت أنه يمكن التسجيل كمتبرعين بالدم على (فيسبوك) من خلال خاصية "تبرّع بالدم" الموجودة على الملف الشخصي أو من خلال الضغط على الرابط التالي: https://www.facebook.com/donateblood، أو التواصل مع Egyptian National Blood Transfusion Services.

وأعلنت الوزارة تعاونها ممثلة في خدمات نقل الدم القومية مع موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، لإطلاق حملة لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم، في خطوة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن هذه الحملة سوف تساهم في تشجيع المتعافين من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) بالتبرع ببلازما الدم للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا بعد نجاح التجربة التي تم تطبيقها في مصر على عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات وأظهرت نتائج مبدئية مبشرة، من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى.

وأكد الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم القومية أن ذلك بمثابة أول منصة إلكترونية للتبرع بالدم، تتيح الحجز والاستعلام عن أماكن التبرع بالدم، والبلازما وهي قاعدة بيانات تتضمن بيانات المتبرعين وأماكن التبرع.