أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

القوى العاملة: 82 تفتيشا لسكن العمالة الوافدة بالرياض لمنع انتشار كورونا

12:56 ص الأربعاء 10 يونيو 2020
القوى العاملة: 82 تفتيشا لسكن العمالة الوافدة بالرياض لمنع انتشار كورونا

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعة على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دولة العمل.

وبحسب بيان، قال أحمد رجائي المستشار العمالي بالرياض، إن مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، نفذت خلال الأربعة أيام الماضية 82 زيارة تفتيشية لأماكن سكن العمالة الوافدة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشارك في الحملات التفتيشية المفاجئة الجهات الشريكة والتي تمثلت في المحافظة والصحة والتجارة والبلدية والصناعة والثروة المعدنية والشرطة، وذلك على مقر سكن وعمل العمالة الوافدة، للتأكد من اتباع الشروط الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشملت الحملات، الرياض ومحافظات الخرج والدوادمي والأفلاج وشقراء ووادي الدواسر والمزاحمية وعفيف وحوطة سدير .

محمد سعفان وزارة القوى العاملة فيروس كورونا كوفيد 19 الرياض السعودية

الخبر التالى:

وزيرة الصحة تصدر 3 قرارات: تغييرات في مديريتي مطروح والإسكندرية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 36829

    عدد المصابين

  • 9786

    عدد المتعافين

  • 1306

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7268141

    عدد المصابين

  • 3580135

    عدد المتعافين

  • 411350

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ابتعدوا عن أشعة الشمس.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء