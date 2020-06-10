القوى العاملة: 82 تفتيشا لسكن العمالة الوافدة بالرياض لمنع انتشار كورونا
كتب يوسف عفيفي:
تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعة على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دولة العمل.
وبحسب بيان، قال أحمد رجائي المستشار العمالي بالرياض، إن مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، نفذت خلال الأربعة أيام الماضية 82 زيارة تفتيشية لأماكن سكن العمالة الوافدة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وشارك في الحملات التفتيشية المفاجئة الجهات الشريكة والتي تمثلت في المحافظة والصحة والتجارة والبلدية والصناعة والثروة المعدنية والشرطة، وذلك على مقر سكن وعمل العمالة الوافدة، للتأكد من اتباع الشروط الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وشملت الحملات، الرياض ومحافظات الخرج والدوادمي والأفلاج وشقراء ووادي الدواسر والمزاحمية وعفيف وحوطة سدير .
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