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متي يتوجه مريض كورونا بالعزل المنزلي إلى المستشفى؟

12:29 ص الأربعاء 10 يونيو 2020
متي يتوجه مريض كورونا بالعزل المنزلي إلى المستشفى؟

تعبيرية

كتب - أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الأسباب التي تدفع مصابي فيروس كورونا المستجد، المعزولين منزليا، للتوجه إلى المستشفى.

وقالت الوزارة عبر منشور توعوي في تطبيق "صحة مصر"، إنه في حالة تطور الأعراض المرضية للشخص الخاضع للعزل المنزلي يجب أن يتوجه على الفور إلى المستشفى التي تم تشخيصه وتوقيع الكشف عليه بها.

وأوضحت أن تطور تلك الأعراض يتمثل في:

• استمرار ارتفاع الحرارة لمدة تزيد عن 3 أيام

• ضيق بالتنفس

• ألم بالصدر يعيق التنفس

• نهجان أثناء الراحة

• علامات الجفاف / تشنجات (خاصة الأطفال)

• اضطراب الوعي

• كحة شديدة

• أو علامات أخرى تدل على شدة المرض بعد مراجعة الشخص القائم بالمتابعة أو الاتصال بالخط الساخن 105.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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