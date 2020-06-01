"تضامن النواب": البرلمان أقر 70 مشروع قانون و10 اتفاقيات دولية مؤخرًا

كتب- مصراوي:

قال عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، إن البرلمان لم يتخلى عن أداء عمله التشريعي خلال الفترة الماضية بالتزامن مع ظهور فيروس كورونا، حيث قام بإقرار وتعديل 70 مشروع قانون خلال شهري إبريل ومايو، والموافقة على 10 اتفاقيات دولية، بالإضافة إلى الجلسة التي شهدت إلقاء البيان المالي وبيان وزارة التخطيط وإحالة الموازنة العامة للدولة للجان المعنية.



وأضاف "القصبي"، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، اليوم الاثنين، أن المجلس شهد أيضًا خلال تلك الفترة الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة 3 أشهر.

وأشار "القصبي"، إلى أن لجنة التضامن استشعارًا منها بالمسؤولية الوطنية قامت ومنذ اللحظات الأولى لظهور فيروس كوورنا، بالتواصل مع الجهات المعنية، وإصدار التوصيات اللازمة لمواجهة الفيروس، بالإضافة إلى القيام بدورها حيال أزمة السيول في مارس الماضي.



ونوه "القصبي"، إلى أنه عقد اجتماع مع وزيرة التضامن للوقوف على كافة القرارات والإجراءات التي تم إتخاذها من قبل الوزارة وآلية التصدي لفيروس كورونا في كافة القطاعات التابعة للوزارة ومنها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، "بنك ناصر والهلال الأحمر وصندوق مكافحة الإدمان"، وايضا متابعة الإجراءات وآليات صرف المعاش من توفير وسائل الحماية اللازمة، وتم رفع تقرير مفصل بكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة، وأيضا تنشيط مبادرة مودة لدعم أواصر الأسرة المصرية.