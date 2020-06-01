حتى السابعة مساءً.. "التموين": بدء صرف السلع التموينية عن شهر يونيو

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، إنه تم بدء صرف السلع التموينية عن شهر يونيو من المنافذ التموينية الممثلة في محال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية، بواقع ٥٠ جنيهًا للفرد داخل البطاقة التموينيه حتى ٤ أفراد، بالإضافة إلى صرف نقاط الخبز عن شهر مايو؛ من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً.

وأصدرت وزارة التموين تعليمات بتشديد الرقابة على بقالي التموين ومنافذ التموين، باتباع الإجراءات اللازمة؛ لمنع تفشي فيروس كورونا من خلال وجود مسافة بين كل مواطن خلال صرف المقررات التموينية، وعدم وجود زحام داخل المنفذ الاستهلاكي، إضافة إلى ارتداء الكمامة والقفازات أثناء التعامل مع المواطنين.

يُذكر أن "التموين" أتاحت للمواطنين إمكانية اختيار السلع من ضمن قائمة تضم ٢٣ سلعة تطرحها الوزارة.