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السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة.. ويلتقي بالمواطنين (فيديو)

08:06 م السبت 09 مايو 2020
السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة.. ويلتقي بالمواطنين (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- أسامة علي:

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الجولة شملت منطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة، الذي يهدف إلى استعادة الوجه الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي متطور والارتقاء بمستواها المعماري والخدمي.

كما تفقد الرئيس شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط تلك المنطقة بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة لتسهيل حركة المرور.

وتفقد الرئيس أيضًا مشروعات تطوير محاور شرق القاهرة بكل من مدينة نصر ومصر الجديدة والرحاب، وتحدث الرئيس مع المهندسين والعاملين بتلك المشروعات بشأن ضرورة التشديد على تطبيق إجراءات الوقاية الصحية لضمان سلامة العمالة بمواقع الإنشاء.

كما التقى الرئيس أثناء الجولة بعدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم أثناء جولته حيث حرص على تحيتهم والحديث معهم.

السيسي لقاء السيسي مع المواطنين

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