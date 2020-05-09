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رئيس الوزراء يتفقد الأعمال الإنشائية لمحطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر بالقليوبية

11:34 ص السبت 09 مايو 2020
رئيس الوزراء يتفقد الأعمال الإنشائية لمحطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر بالقليوبية

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات بالقليوبية

كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته إلى محافظة القليوبية، الأعمال الإنشائية لمحطة مياه المنشأة الكبرى، بكفر شكر، ورافقه خلال الجولة الدكتور محمدعبد العاطي، وزير الموارد المالية والرى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.

واستمع رئيس الوزراء، خلال جولته، إلى شرح من وزير الإسكان، أشار خلاله إلى أن الطاقة التصميمية للمحطة تصل إلى 45 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية تبلغ 220 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمحطة ودخولها الخدمة منتصف العام المقبل 2021، وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر.

وأشاد رئيس الوزراء بالإجراءات الإحترازية والوقائية التي يتم تطبيقها في إطار التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد، مؤكداً على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت.

وأكد أن المشروعات الخدمية، خاصة مشروعات البنية الأساسية، تأتى على أجندة الاهتمامات، ولذا يجب ألا يتأخر العمل بها.

المنشأة الكبرى محطة مياه كفر شكر مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

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