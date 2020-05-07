متحدث الحكومة يكشف 4 أمور مبشرة رغم ارتفاع إصابات كورونا

كتب- محمد جمعة:

كشف نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن 4 أمور مبشرة حيال أزمة انتشار فيروس كورونا في مصر، رغم تزايد الإصابات بالفيروس وتوقع ارتفاعها لأكثر من 400 حالة يوميا في الفترة المقبلة.

وأوضح سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المقدم عبر فضائية صدى البلد، أن الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، قالت في اجتماع إدارة الأزمات إن العدد المستخدم اليوم من أجهزة التنفس الصناعي كان 50 جهازا فقط، وهو مؤشر مطمئن، خصوصا وأن عدم توفر أجهزة التنفس الصناعي هو أخطر ما يواجه الدول.

وأضاف: هناك رقم لا يتوقف الكثيرون أمامه وهو خروج أكثر من 1815 مستشفيات العزل بعد شفائهم بشكل كامل.

ثالث الأمور المبشرة، تمثل في تأكيد متحدث الوزراء أنه: لا يزال لدينا القدرة للتعامل مع الموقف، خاصة بعد فتح المدن الجامعية ونزل الشباب، والمستشفيات والتجهيزات لا تزال متوفرة.

ورأى سعد أن نقل المصابين أصحاب الحالات الخفيفة للمدن الجامعية أدى إلى تقلص الفترة التي يحتاجونها للعلاج، مشيرا إلى أن المنقولين للمدن الجامعية شفوا من المرض في 4 أيام، مقابل متوسط 12 يوما كانوا يستغرقونها في مستشفيات العزل.

وأرجع السبب في ذلك إلى العامل النفسي، وشعورهم بأن حالتهم جيدة ولا تحتاج لعناية.