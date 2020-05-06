رحلة استثنائية تصل القاهرة وعليها 190 مصريًا من العالقين بالكويت
كتب- محمد عبيد:
وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، رحلة استثنائية سيرتها الخطوط الكويتية لعودة المصريين العالقين بالكويت، وعلى متنها 190 مصريًا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ومن المنتظر وصول رحلتين خلال الساعات القادمة.
وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن الرحلة التى سيرتها الخطوط الكويتية،وصلت للمطار قادمة من الكويت وعليها 190 مصريًا كانوا معلقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم, وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، وتم تخصيص حجر صحي لعزلهم لمدة 14 يومًا، تنفيذًا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
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