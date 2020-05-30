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للحد من انتشار "كورونا".. برلماني يطالب بتوفير الكمامات بأسعار مناسبة

09:04 م السبت 30 مايو 2020
للحد من انتشار "كورونا".. برلماني يطالب بتوفير الكمامات بأسعار مناسبة

مجلس النواب

(مصراوي):

طالب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، الحكومة بتوفير الكمامات الصحية والمطابقة للمواصفات؛ لمواجهة فيروس كورونا، وبأسعار مناسبة تكون في متناول جميع المواطنين؛ خصوصًا أهالينا الفقراء والبسطاء، لافتًا إلى ضرورة قيام الحكومة بالتصدي والمواجهة الحاسمة لمافيا انتشار الكمامات غير المطابقة للمواصفات.

وقال الحناوي، في بيان له اليوم السبت، إنه يجب تطبيق ارتداء الكمامة بشكل إجباري في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تسعى الدولة من خلالها إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، والعمل على حماية المواطنين.

وأعلن الحناوي تأييده التام لجميع الأماكن التي منع فيها رئيس الوزراء التجول دون ارتداء كمامة فيها؛ وهي الأسواق والمحلات والمنشآت الحكومية والمنشآت الخاصة والبنوك ووسائل النقل العامة والخاصة، مطالبًا بتوقيع غرامة الـ4 آلاف جنيه في حالة مخالفة التعليمات.

مجلس النواب الكمامات الطبية فيروس كورونا كوفيد 19

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