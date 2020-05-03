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شاهد محيط مسجد عمرو بن العاص أثناء أول صلاة تراويح (صور)

10:27 م الأحد 03 مايو 2020
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تصوير- محمود عبدالناصر:

رصدت عدسة "مصراوي"، محيط مسجد عمرو بن العاص، أثناء إقامة أول صلاة تراويح الموسم الرمضاني الحالي، في إطار إجراءات الدولة المصرية، لمواجهة أثار فيروس "كورونا المستجد".

وقررت وزارة الأوقاف، بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيًا يوميًا من مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة، بحضور إمام المسجد و2 فقط من العاملين به، ومقرئ من إذاعة القرآن الكريم يوميًا يكون أحد القراء المعتمدين إذاعيًا لصلاة التراويح بالمسجد.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيانها أنه سيتم نقل صلاة العشاء وصلاة التراويح نقلًا مباشرًا يوميًا عبر إذاعة القرآن الكريم، مع الالتزام بعدم فتح المسجد أمام المصلين، وعدم تشغيل أي سماعات خارجية منعًا لأي تجمع خارج المسجد أو في ساحاته الخارجية، والاقتصار على تشغيل سماعة داخلية واحدة على قدر تحقيق النقل الإذاعي فقط، مع قصر الأمر على هذا المسجد فقط، والتزام سائر المساجد على مستوى الجمهورية بالتعليق الكامل الجمع والجماعات إلى أن يأذن الله عز وجل بزوال علة الإغلاق.

مسجد عمرو بن العاص صلاة تراويح فيروس كورونا القرآن الكريم شهر رمضان

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