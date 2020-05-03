عبدالعال يداعب النواب: الإفطار بـ"بونات" على حساب وزير المالية

كتب احمد على وميرا ابراهيم:



طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برفع الجلسة العامة النعقدة ليتمكنوا من اللحاق بالإفطار في منازلهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزير المالية لمناقشة مشروع قانون الحساب الختامي للموازنة الهيئات الاقتصادية للدولة.

وعقب رئيس البرلمان على مطالب النواب قائلًا: "ممكن نصلي برة، والفطار يكون على حساب وزير المالية" وتابع: "وزير المالية ممكن يعطينا بونات، بس ممكن تكون غير قابلة للصرف".