كورونا في 24 ساعة| بداية الذروة لمصر ومواعيد جديدة لغلق المحلات وطريقة مفاجئة لانتقال الفيروس

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أنه وصلنا بالفعل لبداية الذروة ونأمل في التعاون مع الشعب أن نصل إلى مستوى الثبات قريبا وأن تبدأ مرحلة الهبوط.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، تسجيل 298 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة 9 حالات جديدة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم خلال الـ 24 ساعة الماضية:

"الصحة": وصلنا لبداية الذروة ونراهن على وعي الشعب للوصول لمستوى الثبات قريبًا

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