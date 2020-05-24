شيخ الأزهر يتبادل التهاني بعيد الفطر مع ملك الأردن

كتب- محمود مصطفى:

تبادل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والملك عبدالله الثاني بن حسين، ملك الأردن، التهنئةَ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وخلال الاتصال الهاتفي، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره لدور الأردن في خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية وبصفة خاصة مواقف جلالته تجاه القضية الفلسطينية، وجهوده في نشر ثقافة الحوار وتصحيح الصورة النمطية عن الشعوب العربية والإسلامية في المحافل الدولية، سائلًا المولى- عز وجل- أن يُعيد هذه المناسبة على الأردن ملكًا وحكومةً وشعبًا، والأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.

من جانبه، أكَّد الملك عبد الله، عن تقدير الأردن للأزهر الشريف وشيخه الإمام الأكبر، مشيدًا بالجهود التي يقودها شيخ الأزهر الشريف في نشر قيم التسامح والأخوة ومواجهة الأفكار المتطرفة ونشر الوسطية والمفاهيم الصحيحة لأحكام الدين، داعياً المولى- عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على المسلمين والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.