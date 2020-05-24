كورونا في 24 ساعة| مصر تقترب من 17 ألف إصابة والصحة العالمية تحذر من عيد الفطر

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرًا من التجمعات الواسعة خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وإمكانية تسببها في زيادة عدد المصابين بفيروس "كورونا المستجد".

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