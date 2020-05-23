تزامنًا مع عيد الفطر.. "الكهرباء" تعلن تكثيف إجراءات الصيانة والطوارئ

كتب- محمد صلاح:

أصدر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات النقل والإنتاج والتوزيع أكد فيها ضرورة العمل على تأمين وانتظام التيار الكهربائي مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، منوهًا إلى ضرورة الانتهاء من برنامج الصيانة السريعة الذي تم إعداده للاستفادة من انخفاض الاستهلاك لإعادة تأهيل المكونات بالشبكة التي تأثرت بموجة الحرارة الشديدة أو التي تتطلب صيانة سريعة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أيمن حمزة، فرض حالة الطوارئ في جميع شركات الكهرباء من نقل وإنتاج وتوزيع، تزامنًا مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، تحسبًا لحدوث أي أعطال فنية طارئة بالمناطق التابعة للشركات، مؤكدًا أنه يوجد بالشبكة الكهربائية فائض يتعدى الـ10 ألف ميجاوات.

وأضاف حمزة في تصريحات لـ"مصراوي"، أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجّه رؤساء الشركات بضرورة تأمين التغذية الكهربائية، موضحًا أنه تم تشكيل فرق من الصيانة للاستعانة بهم حالة حدوث أي أعطال فنية طارئة.

وأكد أنه سيتم تشكيل فرق صيانة وطوارئ، من خلال التنسيق مع المحليات، موضحًا ضرورة التصدي لسرقات التيار أو أ اعتداءات على الشبكة والوصلات غير القانونية وجاهزية فرق الصيانة والإصلاح السريع للعمل والانتقال لأي مكان والتنسيق مع قوات الجيش والشرطة لتأمين وحماية منشآت الكهرباء، خاصة محطات التوليد والمحولات وخطوط الجهد العالي والفائق.

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