مفتي الجمهورية يهنيء الرئيس السيسي والدول العربية والإسلامية بعيد الفطر

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحلول عيد الفطر المبارك، ونتمنى له دوام الصحة والعافية.

وتقدمُ مفتي الجمهورية، في بيان له، الجمعة، بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعيا اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

كان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أعلن أن غدًا السبت هو المتمم لشهر رمضان لعام 1441 هجرية، وأن بعد غد الأحد الـ24 من مايو 2020، هو أول أيام شهر شوال "عيد الفطر المبارك".

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